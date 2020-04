Campina do Monte Alegre, Angatuba e Buri recebem álcool 70% da UFSCar

Crédito: Divulgação

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) doa 450 litros de álcool 70% para os municípios de Buri (SP), Campina do Monte Alegre (SP) e Angatuba (SP). Os municípios ficam próximos ao campus Lagoa do Sino da UFSCar. As entregas foram realizadas pelo Diretor do campus Lagoa do Sino, Edenis César de Oliveira.

Campina do Monte Alegre (SP) - O Prefeito Municipal, Gil Vicente de Oliveira, agradeceu por receber a doação de 100 litros do álcool 70%. "Muito obrigado, Professor Edenis e UFSCar. Está muito difícil comprar este produto tanto pela escassez no mercado quanto pelo alto preço. Com esta doação reforçamos nosso apoio a toda população e aos profissionais da saúde", lembrou o Prefeito. A Secretária da Saúde, Dulcinéia dos Santos da Costa, também esteve presente na entrega do álcool 70% e conta que o material será utilizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do município para desinfecção.

A doação se deu no contexto da pandemia da COVID-19. "A luta contra o novo Coronavírus é de todos nós. O momento é de unirmos forças, fazermos parcerias e alimentarmos esperanças", completou Edenis César de Oliveira, Diretor do campus Lagoa do Sino da UFSCar, durante a entrega do álcool 70% para a cidade de Campina do Monte Alegre.

Angatuba (SP) - No município, o álcool 70% será destinado à Santa Casa e à Secretária da Saúde. Durante a entrega, o Chefe de Gabinete, Regger Alves, agradeceu pela doação dos 175 litros ao município, os quais apoiam a continuidade do combate ao novo Coronavírus. A entrega ocorreu no Hospital de Angatuba e também contou com a presença da Interventora da Santa Casa, Juliana Moraes.

Buri (SP) - Para o município foram entregues 175 litros do álcool 70%. A entrega foi feita para o Prefeito da cidade, Omar Chain, e para a Secretária Municipal da Saúde, Iveline Cariati Ferreira Neto. "A Universidade tem este papel extraordinário de apoiar a sociedade. As ações e parcerias da UFSCar, neste momento, visam multiplicar resultados na luta contra a COVID-19", conclui Edenis César de Oliveira, representando a Universidade.

