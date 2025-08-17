Campeonato incentiva práticas culturais surdas em escolas

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) acaba de abrir as inscrições para o 4º Campeonato Artístico-Literário do #CasaLibras, uma iniciativa nacional que valoriza a arte, a literatura e a cultura surda por meio de práticas bilíngues em Libras/Língua Portuguesa.

Este ano, educadores de todo o Brasil que atuam em escolas da Educação Básica estão convidados a desenvolver, junto a seus alunos surdos, atividades pedagógicas que resultem em uma produção artística no formato de colagem.

Neste ano, o campeonato homenageia a artista plástica surda pernambucana Kilma Coutinho, reconhecida por sua produção em pintura e colagem, e apresenta como material de inspiração a poesia inédita "Eu, surda... vida que pulsa!", criada pelo #CasaLibras em parceria com os poetas surdos Cláudio Mourão e Yanna Porcino.

O tema disparador dessa edição é a história em quadrinhos "Nova série - As aventuras de CaLi: CaLi em Recife", na qual o mascote CaLi viaja à capital pernambucana, visita o Museu do Homem do Nordeste e conhece de perto as obras de Kilma Coutinho. O material, disponível em versões digital e audiovisual, pode ser acessado no site do programa, em www.casalibras.ufscar.br.

Inscrições

Podem se inscrever nesse edital: 1. Professores de alunos surdos da educação básica; 2. Professores que atuam em salas multifuncionais ou sala de recursos com alunos surdos; 3. Educadores que atuam nas associações de surdos e/ou projetos comunitários com surdos.

Com inscrições abertas até 10 de outubro, o edital contempla ações afirmativas voltadas a escolas indígenas, quilombolas, do campo, escolas bilíngues de surdos e escolas-polo inclusivas.

Financiamento

O projeto #CasaLibras conta novamente com financiamento do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) e Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos (Dipebs), e integra a atividade de extensão "Boas práticas educativas com estudantes surdos: experiências de docentes bilíngues", vinculada à Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar, alinhado à Lei nº 14.191/2021 (Educação Bilíngue de Surdos), e à Lei nº 10.436/2002 e ao Decreto nº 5.626/2005, que reconhecem e regulamentam a Língua Brasileira de Sinais como língua oficial da comunidade surda brasileira.

Edições anteriores

Desde sua criação em 2020, o #CasaLibras tem se consolidado como referência nacional em práticas bilíngues, ampliando significativamente seu alcance. Em sua 1ª edição, o Campeonato Artístico-Literário do #CasaLibras envolveu 20 alunos de três escolas do estado de São Paulo. Na 2ª edição, foram 120 alunos de nove escolas, de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Na 3ª edição, o projeto chegou a 500 participantes, de 50 escolas distribuídas em 10 estados das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste.

O campeonato também se articula com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, incentivando práticas pedagógicas que promovem protagonismo estudantil, valorização da experiência surda e integração cultural.

Serviço:

Evento: 4º Campeonato Artístico-Literário do #CasaLibras

Inscrições e envio de trabalhos: até 10/10/2025

Edital: disponível no site www.casalibras.ufscar.br

Link da HQ "CaLi em Recife": https://www.casalibras.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/cali_em_recife_final.pdf

Categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, EJA e outros (associações de surdos e salas multifuncionais)

Premiação: serão classificados trabalhos em primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria. O evento de premiação dos primeiros colocados ocorrerá na UFSCar no dia 5 de dezembro.

Sobre o #CasaLibras

O #CasaLibras é um programa vinculado à ProEx da UFSCar. As atividades são voltadas para a educação de surdos, produção de materiais literários em Libras e apoio às escolas inclusivas com programas bilíngues, por meio da oferta de formação e atividades lúdicas dirigidas às crianças surdas.

O #CasaLibras nasceu durante a pandemia da Covid-19 por conta do isolamento social e a falta de materiais didáticos em Libras. Desde então, seus materiais têm sido usados de forma ampla e gratuita em escolas públicas de todo o Brasil, conta Vanessa Regina de Oliveira Martins, professora do Departamento de Psicologia (DPsi) da UFSCar e Coordenadora Geral do Programa #CasaLibras. Mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail vanessamartins@ufscar.br.

