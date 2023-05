Campanha do Agasalho da USP estará arrecadando doações no dia 27 de maio

Universitários de São Carlos passarão a tarde do dia 27 de maio (sábado) das 13:00h às 18:00h, visitando casas de diversos bairros da cidade para arrecadar doações de roupas..Pede-se à população que já deixem separadas as roupas que tiverem intenção de doar. Serão aceitas roupas de frio, de verão, cobertores, sapatos etc para todas as idades.

A Campanha USP do Agasalho é uma extracurricular de alunos da USP e UFSCar que atua desde 2007 buscando ajudar entidades e moradores necessitados da cidade por meio de eventos e da promoção de arrecadação de roupas. No Instagram do grupo possui maiores informações disponíveis para consulta (@instagasalho).

Não deixe de ajudar, separe suas doações para o Saída às Ruas dia 27.

Informações ou dúvidas, podem ser obtidas no contato: 16 99266-3169

