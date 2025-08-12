Campanha USP do Agasalho abre inscrições para universitários voluntários

A Campanha USP do Agasalho, projeto de extensão da USP São Carlos que há mais de 15 anos transforma solidariedade em ação, está com inscrições abertas para novos membros até o dia 17 de agosto. Podem participar estudantes universitários da USP, UFSCar ou de outras instituições, sem necessidade de processo seletivo.

Para se inscrever, basta preencher o formulário eletrônico disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeijaSKwiR57N3lyUurCuGPnr--bEYTFjRFRl4m2t7E1Nj7w/viewform. “Fazer parte da Campanha é uma forma de ver a comunidade de São Carlos para além dos muros da Universidade e ajudar aqueles que mais precisam, especialmente nesses períodos de frio intenso”, afirma Camily Pereira dos Santos, estudante de Engenharia Ambiental da USP São Carlos e coordenadora do núcleo de divulgação.

Para apresentar as atividades e esclarecer dúvidas, a equipe realizará duas palestras no dia 13 de agosto: uma presencial, às 13h, na sala 4-001 do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e outra online, às 19h, pelo Instagram da Campanha.

Atualmente, o grupo conta com 205 membros ativos e, somente no primeiro semestre de 2025, arrecadou mais de 56 mil peças de roupas, destinadas a 22 entidades, como o PROARA, o Centro Assistencial Santo Antônio da Vila Prado e a Associação Comunidade Missionária Divina Misericórdia (CMDM). Também promoveu 23 eventos, incluindo a tradicional “Saída às Ruas”, na qual voluntários percorrem bairros coletando doações de porta em porta.

Para o segundo semestre, a agenda inclui visitas a entidades, atividades lúdicas para a comunidade e o “Bazar Cultural”, com brincadeiras, arte e distribuição de doações na Cidade Aracy.

Sobre a Campanha – Criada em 2007, a Campanha USP do Agasalho tem como público-alvo pessoas em situação de vulnerabilidade social, atendidas ou não por entidades assistenciais. O trabalho é dividido em núcleos coordenados pelas professoras Sarita Bruschi (ICMC) e Maíra Martins da Silva (EESC). Ao longo de sua história, o projeto já beneficiou mais de 50 entidades e arrecadou mais de 570 mil peças.

Além de contribuir para a formação cidadã, a participação no projeto pode gerar certificados, que podem ser úteis na trajetória acadêmica e profissional dos voluntários.

