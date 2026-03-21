Uma campanha solidária está mobilizando moradores de Ibaté, São Carlos e de toda a região para a doação de sangue em apoio a Taíla Cristina Pereira da Silva, de 25 anos, diagnosticada com leucemia. Ela está internada na Santa Casa de Araraquara.

De acordo com a mobilização, todos os tipos sanguíneos são necessários, o que amplia a importância da participação de voluntários neste momento.

As doações podem ser realizadas na Santa Casa de Araraquara que fica localizado na avenida José Bonifácio, 794, Centro

A família reforça o pedido de solidariedade e destaca a importância de compartilhar a campanha, para que o apelo alcance o maior número possível de pessoas.

“Doar sangue é um gesto simples, mas que pode salvar vidas”, ressalta a mensagem da mobilização.

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