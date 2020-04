Campanha solidária de igreja visa ajudar famílias de baixa renda

Crédito: Divulgação

Nesta época da pandemia do novo coronavírus, onde o isolamento social é obrigatório para evitar a propagação do vírus que causa a infecção que pode ser letal, vários grupos em São Carlos tem sido formados com o intuito de formar uma corrente positiva tendo em vista a solidariedade entre as pessoas.

Um desses grupos é da Igreja Bola de Neve São Carlos. Voluntários de juntaram e passaram a arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal para ajudar famílias de baixa renda ou aquelas que foram prejudicadas, com pessoas perdendo seus empregos devida à pandemia e a quarentena.

Desta forma, um posto de arrecadação foi montado na rua 13 de Maio, 2226, no centro. Todos os sábados das 9h às 17h, voluntários com máscaras, luvas e spray de álcool em gel, limpam todas as embalagens que chegam.

Segundo os organizadores, é um “drive thru” ou uma parada solidária. Os doadores nem precisam sair do carro. “Vamos até a porta ou janela e retiramos para a pessoa”, disse um dos voluntários.

Mas quem quiser fazer doações, basta entrar em contato pelo fone 16 99203-3183. O alimento será buscado na residência.

