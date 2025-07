Campanha promocional "Seu Pai Campeão" da ACISC vai sortear motocicleta

Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) iniciou nesta segunda-feira, 21, a campanha promocional “Seu Pai Campeão”, que vai premiar os consumidores com uma motocicleta Honda CG 160 Start, zero quilômetro. A ação tem como objetivo fortalecer o comércio local e impulsionar as vendas para o Dia dos Pais.

A promoção segue até o dia 10 de agosto, com sorteio marcado para 12 de agosto, às 10h, na sede da ACISC (Rua General Osório, 401 – Centro).

A cada R$ 150 em compras nas lojas participantes, o consumidor maior de 18 anos ganha um cupom eletrônico, com limite de até 15 cupons por compra. O cadastro das notas fiscais deve ser feito exclusivamente por meio do aplicativo ACISC São Carlos, disponível na Apple Store e no Google Play. Compras abaixo de R$ 150 acumulam saldo para gerar cupons em participações futuras.

“O consumidor só precisa escanear o QR Code da nota fiscal pelo app, e o cupom será automaticamente gerado e impresso na urna física que ficará na sede da ACISC”, explica a presidente da entidade, Ivone Zanquim.

O sorteio será manual e aleatório, com todos os cupons impressos em urna física. Serão sorteados também dez cupons reservas para substituição de eventuais desclassificações, conforme determina o regulamento.

Lojas participantes no site e no app

A relação completa das lojas participantes está disponível no aplicativo ACISC São Carlos e no site oficial da entidade: www.acisc.com.br.

Segundo a ACISC, a campanha é uma oportunidade estratégica para que os lojistas atraiam mais clientes, reforçando o movimento no comércio durante o mês de agosto.

“Nosso foco é valorizar o comércio de São Carlos e gerar mais movimento nas lojas. A campanha ‘Seu Pai Campeão’ é uma forma de agradecer aos clientes pela preferência e de mostrar que comprar no comércio local vale a pena”, destaca Ivone Zanquim.

Os empresários associados interessados em participar ainda podem confirmar a adesão pelo WhatsApp: (16) 99255-0703. A ACISC disponibiliza cartazes oficiais da campanha para as empresas aderentes, com retirada na recepção da entidade.

A promoção está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Economia (SPA/ME), sob o certificado nº 06.042900/2025, e segue as normas estabelecidas em regulamento.

