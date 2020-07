Campanha para ajudar famílias com crianças com necessidades especiais dá um novo passo: todas serão cadastradas

Crédito: Marcos Escrivani

Uma campanha iniciada semana passada pelo Leite Sem Fronteiras, através dos voluntários Matheus Fontana e Patrícia Nazari e que já foi abraçada pelo Rotary Club São Carlos Pinhal e que conta com o apoio do São Carlos Agora deu um novo passo na manhã desta terça-feira, 7. A meta desta ação social é auxiliar a ONG MID que cuida de aproximadamente 120 famílias carentes que possuem crianças e adultos com necessidades especiais.

Segundo Matheus Fontana, um dos voluntários, teve início o cadastramento de todas as famílias para que possa saber a real necessidade de cada uma e que a campanha consiga atender a todos os propósitos.

“Com os dados cadastrais, poderemos trabalhar na arrecadação de alimentos específicos, bem como cadeiras de rodas e utensílios necessários para que esses anjos possam ter mais conforto e qualidade de vida e as famílias se sintam amparadas”, disse.

Matheus disse que essa atualização pode ir mais além e famílias carentes em São Carlos que ainda não tem contato com a ONG, pode entrar em contato para que sejam incluídas na campanha.

Para as famílias que possuam crianças com necessidades especiais e queira fazer cadastro e participar da campanha, basta entrar em contato pelo fone (WhatsApp) 99169-3559 – Cássia.

A CAMPANHA - O QUE PODE SER DOADO

Além das cadeiras de rodas, um trabalho que será realizado pelo Rotary Club Pinhal, o Leite Sem Fronteiras irá fazer uma campanha para que ocorra doações de leite para dieta enteral das marcas Nutrison, Enteral Comp, Pediasure, Neocate e Aptamil.

Poderão ser doados ainda itens de procedimento para a aplicação da dieta como sonda de alívio, seringa de 20 ml, gases estéreis, luvas de procedimento, equipo e frascos.

INÍCIO DA CAMPANHA

A campanha em prol da OND MID teve início sexta-feira, 3 e as doações podem ser feitas pelos fones (WhatsApp) 99176-8085 – Patrícia ou 99788-7164 – Matheus. Se for necessário, os organizadores irão buscar as doações nas residências.

