terça, 11 de novembro de 2025
Campanha Papai Noel dos Correios já está recebendo cartinhas; saiba como participar

Campanha completa 36 anos e já recebeu mais de 130 mil cartinhas; veja como participar

11 Nov 2025 - 16h20Por Jessica Carvalho R
A tradicional campanha Papai Noel dos Correios, considerada a maior ação de solidariedade natalina do Brasil, foi oficialmente lançada nesta segunda-feira (10), na Creche São Paulo, em Bauru (SP). O evento contou com a presença do superintendente estadual dos Correios, Guilherme Alves Barbosa, do Coral Encanto Postal, da mascote “carteirita” Maria Cristina, e, claro, do próprio Bom Velhinho, que recebeu pessoalmente as cartinhas das crianças.

Há 36 anos, a iniciativa mobiliza funcionários dos Correios e a sociedade para realizar sonhos de Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social. Desde sua criação, a campanha já atendeu quase 7 milhões de pedidos. Em 2024, quando completou 35 anos, foram 350 mil cartas adotadas em todo o país.

Como funciona

As cartinhas são enviadas por crianças da rede pública de ensino (até o 5º ano do fundamental) e de instituições parceiras, além de correspondências escritas espontaneamente e endereçadas ao Papai Noel.
Após a leitura e seleção, as cartas ficam disponíveis para adoção em agências participantes e também no Blog do Noel.

Até o momento, mais de 130 mil cartas já foram recebidas — muitas pedindo bonecas, carrinhos, bicicletas e material escolar. Para adotar uma carta, é necessário cadastrar o CPF ou CNPJ para que os Correios possam acompanhar o processo de entrega dos presentes.

Cronograma da campanha no interior paulista

Envio das cartas: até 5 de dezembro de 2025

Adoção das cartas: até 19 de dezembro de 2025

Entrega dos presentes: até 19 de dezembro de 2025

Os presentes devem ser entregues presencialmente, nos pontos de entrega indicados no Blog do Noel, sempre identificados com as informações da cartinha.
Os Correios reforçam que não distribuem cartas para adoção diretamente nas residências — todas as adoções devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais.

Como enviar uma carta

Os Correios incentivam que as cartas sejam manuscritas, estimulando a escrita e a criatividade infantil. É preciso informar o CPF da criança no cadastramento.
As cartinhas podem ser entregues nas agências participantes ou enviadas digitalmente, por meio do Blog do Noel. No caso de envio digital, é necessário fotografar ou digitalizar a carta.
Cartas que contiverem endereço, telefone ou foto da criança não serão selecionadas.

Onde acompanhar

Os momentos mais marcantes da campanha e as histórias inspiradoras das crianças e padrinhos podem ser acompanhados nas redes oficiais dos Correios:
X: @Correiosbr
Facebook: @correios
Instagram: @correiosoficial

