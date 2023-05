Campanha orienta como combater a violência sexual contra crianças e adolescentes

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude (SMEIJ), iniciou, na última terça-feira (2/5), as ações relativas à campanha “Faça Bonito”, iniciativa de combate e prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes e que terá, no mês de maio, ações segmentadas para diversos públicos.

Nesta primeira semana – dos dias 2 a 5/5 –, a etapa “Bem me quer” envolve intervenções com crianças, adolescentes e profissionais da rede municipal de Educação, ocasiões em que serão ministradas palestras pela escritora e autora da cartilha “Bem me quer, mal me quer”, Ana Luiza Calixto, em locais como FESC e organizações do terceiro setor.

Depois, no dia 9/5, crianças e adolescentes que frequentam o Centro da Juventude “Elaine Viviani”, no Monte Carlo, participarão do projeto “A Menina das Cores” com a palestrante Rita Cândido. A programação se repete no dia 16/05 no Centro da Juventude “Lauriberto José Reyes”, no Cidade Aracy.

Em alusão ao Dia Nacional de Combate e Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em 18/05, a SMEIJ realizará panfletagem sobre o tema no Mercado Municipal pela manhã junto às apresentações do grupo Doces Flautistas e Projeto Guri e, à tarde, a profissional do serviço de escuta especializada, Marina Castro, palestra para secretários, secretários-adjuntos, diretores e servidores de carreira da Prefeitura no Paço Municipal.

Encerrando as atividades, em 26/5, a Profª. Drª. Milene Maria Xavier Veloso, da Universidade Federal do Pará – UFPA, e Rachel de Faria Brino, da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, palestram no SESC São Carlos sobre o tema “Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: Novas Questões, Antigos Desafios”, em evento com entrada aberta ao público.

A secretária municipal de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, lembra que a “Faça Bonito” atua com diversas frentes de trabalho e públicos-alvo. “Esta campanha tem o objetivo de transmitir conhecimentos e formas de prevenção à população, protegendo as nossas crianças e adolescentes. Neste período, faremos diversas atividades e agradeço antecipadamente cada um dos palestrantes, profissionais, projetos sociais e instituições que estarão conosco. O cuidado com a criança e adolescente é uma prioridade do município e juntos queremos chamar ainda mais a atenção da população para esta questão da violência sexual”, disse Ana Paula.

Acompanhe a programação completa da campanha “Faça Bonito”:

Projeto Bem Me Quer – Intervenções com crianças, adolescentes e profissionais da rede

Dias: 2, 3, 4 e 5/5

Palestrante: Ana Luiza Calixto

Locais: FESC, OSC’s e CEFEP

Projeto A Menina das Cores - Intervenções com crianças e adolescentes nos Centros da Juventude.

Dias e locais: 09/05 – Centro da Juventude Elaine Viviani e 16/05 – Centro da Juventude Lauriberto José Reyes

Horário: das 15h às 16h, em ambos os dias

Palestrante: Rita Cândido

Dia Nacional de Combate e Prevenção à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Dia: 18/05

Manhã: Panfletagem no Mercado Municipal com distribuição de adesivos e apresentação do grupo Doces Flautistas e do Projeto Guri (9h às 12h)

Tarde: Evento formativo, das 14h às 17h, no auditório do Paço Municipal, com a palestrante de Marina Castro para secretários, secretários-adjuntos, chefes de seção, diretores, oficiais de gabinete e supervisores de unidade da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Evento científico cultural: palestra “Combate à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes: Novas Questões, Antigos Desafios”

Dia: 26/05

Local e horário: SESC São Carlos, das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h30

Palestrantes: Prof.ª Drª. Milene Maria Xavier Veloso (Universidade Federal do Pará – UFPA) e Rachel de Faria Brino (Universidade Federal de São Carlos - UFSCar).

