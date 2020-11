Campanha “Natal Premiado Acisc” será lançada nesta sexta-feira

A Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) lançará na próxima sexta-feira, 13, a campanha “Natal Premiado Acisc 2020”, que vai sortear mais de R$ 270 mil em prêmios.

Considerada uma das maiores promoções da região, esse ano a campanha vem com parcerias e grandes novidades, as quais serão divulgadas no lançamento.

José Fernando Domingues, presidente da entidade, conta que a campanha natalina da Acisc, que tem como objetivo atrair os consumidores da cidade e região, para fomentar as vendas de final de ano, se supera ano a ano. “A gente vem evoluindo ao passar dos anos, melhorando os prêmios ofertados e ajudando nosso comércio, especialmente, neste ano de pandemia e dificuldades que estamos passando”, relatou.

Assim como no ano passado, Zelão lembra que o próprio consumidor é quem fará o seu cadastro. “O consumidor deve efetuar uma compra de R$ 50, no mínimo, em uma das lojas participantes da promoção, baixar o Aplicativo Acisc no seu celular, se cadastrar e fazer a leitura do cupom fiscal, através do QR Code, que já vai concorrer aos prêmios”, explicou.

Ele ressalta que as lojas participantes serão identificadas com cartazes e também estarão no site e Aplicativo da Acisc. “Todas as lojas associadas participam, gratuitamente, das campanhas da Acisc. Basta o comerciante associado aderir à campanha e ofertar aos seus consumidores o cupom fiscal, no ato da compra”, afirmou.

O regulamento será disponibilizado de forma impressa, aos lojistas, e publicados no site www.acisc.com.br e no Aplicativo Acisc.

A modelo, apresentadora e jornalista são-carlense, Adriana Colin, novamente, foi convidada para ser a garota propaganda da Campanha. “Sou apaixonada por São Carlos e, mais uma vez, poder fazer uma campanha de Natal, em que a gente vai ser portadora dessa mensagem tão positiva, maravilhosa e alegre, realmente, é um motivo de muito orgulho para mim”, diz a artista.

Zelão convida os comerciantes para que participem da promoção. “Nosso Departamento de Relacionamento está entrando em contato com os associados da Acisc e esperamos poder contar com uma maciça participação dos nossos comerciantes e empresários. Vocês vão se surpreender com a premiação deste ano”, finalizou.

Os comerciantes interessados devem entrar em contato pelo telefone (16) 3362.1900 ou ainda pelo WhatsApp (16) 99961.5761.

