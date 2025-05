Campanha "Maio Amarelo" pretende reduzir mortes no trânsito

Blitz foi realizada no Centro -

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, em parceria com o DETRAN-SP, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito, Associação dos CFCs de São Carlos e Secretaria de Educação, deu início à Campanha Nacional de Trânsito “Maio Amarelo” nesta quinta-feira (8). A abertura foi marcada por uma blitz educativa no centro da cidade, voltada à orientação sobre controle de velocidade e distribuição de material informativo aos motoristas.

Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", a campanha deste ano reforça a importância da segurança viária, destacando a prudência como essencial para salvar vidas.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, afirmou: "Durante este mês, a Prefeitura realizará diversas ações de conscientização para reduzir sinistros e salvar vidas. Teremos blitzes educativas em indústrias, vias públicas e escolas para reforçar a importância de reduzir a velocidade e proteger vidas."

O secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, também destacou a relevância da iniciativa: "As ações educativas são fundamentais para a segurança no trânsito. Hoje, em parceria com o DETRAN, realizamos uma blitz no centro, entregando materiais informativos para conscientizar sobre respeito e educação no trânsito."

Confira o cronograma de ações educativas:

- 13/05 (terça-feira) - Ação “Mini Cidade de Trânsito Interativa – Educação que Forma o Futuro” nas escolas de Santa Eudóxia e Água Vermelha, das 10h às 12h e das 15h às 17h. A atividade incluirá a montagem de uma mini cidade de trânsito com placas reais, semáforos, faixas de pedestres, cruzamentos sinalizados, carrinhos elétricos, bicicletas e sinalização simulada, além de atividades práticas sobre regras de trânsito, respeito ao pedestre e "multas" educativas, e um teatro lúdico com personagens de trânsito;

- 24/05 (sábado) - Ação “Cidade Segura, Vida Protegida” na FESC (Fundação Educacional São Carlos) durante o Dia do Brincar, das 8h às 12h. Haverá uma mini cidade do trânsito adaptada em espaço público, intervenção com personagens educativos, estações com orientações sobre o uso do cinto, travessia segura, celulares e distrações, estandes com jogos educativos, painéis interativos e distribuição de material educativo;

- 26/05 (segunda-feira) - Ação “Trânsito e Trabalho – Uma Vida Não Se Perde” na Indústria Electrolux do Brasil S/A, das 15h às 17h30. A programação inclui uma blitz educativa com checklist veicular e informações rápidas sobre direção defensiva segura, além de ações voltadas ao transporte corporativo e ao comportamento no trajeto casa-trabalho;

- 30/05 (sexta-feira): Encerramento Integrado “Unidos pela Vida no Trânsito” na Praça do Mercado Municipal, das 11h às 13h. As atividades contarão com uma Mini Cidade do Trânsito (versão ampliada) com semáforos reais, sinalização completa, carrinhos elétricos, bicicletas, cruzamentos e faixas de pedestres, interações práticas sobre regras de circulação e travessia, estação educativa com material informativo, exposição de banners educativos e EPIs com orientação de uso, mesas com painéis explicativos sobre segurança viária, blitzes educativas e um espaço de orientação com agentes de trânsito, DETRAN, Guarda Municipal e Associação dos CFCs. Haverá também exposição de viaturas e veículos sinistrados, um espaço kids com recreação infantil e a presença de personagens educativos de trânsito, além de apresentações e o encerramento oficial da campanha com ampla participação popular.

