Campanha Maio Amarelo começa nesta sexta-feira em São Carlos

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), em parceria com o SEST/SENAT, realiza nesta sexta-feira (12/05), a abertura oficial da Campanha Maio Amarelo, movimento internacional que tem como objetivo alertar a sociedade para a necessidade de adoção de medidas que contribuam para a redução dos índices de acidentes de trânsito.

Em 2023, a iniciativa comemora 10 anos e traz como tema central “No trânsito, escolha a vida”. Os primeiros sinais da campanha já podem ser notados na Rotatório do Cristo e no Fundo Social de Solidariedade que receberam iluminação amarela.

“Queremos chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos em todo o mundo, visando a redução de acidentes no trânsito. Vamos fazer blitz educativas, ministrar palestras com especialistas da área e outras ações voltadas para o trânsito com a montagem de uma minicidade para interação com as crianças”, revela o secretário de Transporte e Trânsito, César Maragno.

Em 2021 foram registrados 895 acidentes no trânsito com 19 mortes em São Carlos. Já em 2022 esse número caiu para 889 acidentes e 10 mortes e agora em 2023 já foram contabilizados 244 acidentes e 4 mortes. A colisão é o tipo de acidente mais frequente. Em 2021 foram registradas no município 365 colisões, em 2022 subiu para 478 e nesse ano já somam 110.

Confira a programação completa da Campanha Maio Amarelo em São Carlos:

12/05 – 14h - Abertura no SEST/SENAT com apresentação de palestras educacionais e motivacionais e depoimentos de pessoas que sofreram acidentes de trânsito e ficaram sequeladas;

20/05 - 9h às 13h - Evento na Praça do Mercado Municipal para conscientização de motoristas. Também serão realizadas atividades para crianças;

27/05 – 9h às 12h - Equipe participa do “Dia do Brincar” na FESC da Vila Nery com diversas atividades voltadas para o trânsito e montagem de uma minicidade para interação com as crianças.

No decorrer do mês também serão realizadas blitz educativas em portas de fábricas e em alguns cruzamentos com abordagem dos motoristas.

Leia Também