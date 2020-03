Campanha Lacre Amigo beneficia Apae com mais uma cadeira de rodas

Pessoas com necessidades especiais recebem a cadeira de rodas; a segunda da campanha Lacre Amigo - Crédito: Divulgação

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) foi beneficiada com uma cadeira de rodas, conquistada através da campanha Lacre Amigo, idealizada pela Arteris/Centrovias.

Nesta quinta-feira, 12, a auxiliar administrativa Elisangela Marlei Vaccari da Cruz (Lisa Vaccari) fez a entrega. Essa é a entrega da segunda cadeira de rodas.

Para tanto, foram 140 garrafas e em cada uma, continha aproximadamente 2,5 mil lacres de latas de alumínio (bebidas diversas). No total foram 350 mil lacres para trocar com uma cadeira de rodas.

Lisa disse que a primeira cadeira de rodas foram três anos de campanha para juntar o exigido. Já a segunda, foram aproximadamente três meses. “O fato de as pessoas constatarem que isso não é lenda ajudou muito. A campanha viralizou e hoje tenho bastante gente que junta lacres para mim e a ajuda na divulgação também é muito importante”, disse, salientando que o São Carlos Agora teve participação fundamental na iniciativa.

“Após a divulgação da campanha na primeira campanha, no ano passado, muitas pessoas entraram em contato comigo e agora me ajudam na campanha. É uma corrente do bem onde a beneficiada são as crianças especiais que estão na Apae”, disse.

A auxiliar administrativa informou ainda que agora dá inicio a terceira campanha que começa nesta quinta-feira, 12. “Já tenho bastante lacres coletados, mas toda ajuda é bem-vinda”, finalizou.

Quem quiser colaborar, basta entrar em contato pelo fone 16 99781-3399 (WhatsApp) de Lisa Vaccari.

