Campanha “Julho Amarelo” aplica mais de 800 testes contra hepatite B e C

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), realizou a campanha “Julho Amarelo” com atividades externas envolvendo ações relacionadas à luta contra as hepatites virais.

No total durante o último mês de julho foram realizados 802 testes rápidos, 401 para diagnóstico de Hepatite B e 401 para Hepatite C, método que identifica em 15 minutos a existência dessas doenças e aplicadas 121 vacinas contra a Hepatite B.

No dia 26 de julho, na atividade externa na Fundação Educacional São Carlos (FESC), unidade da Vila Nery, foram realizados pela equipe do CAIC 144 testes rápidos para hepatite B, 144 testes de hepatite C e aplicadas 61 vacinas contra a hepatite B.

Já na Praça do Mercado Municipal, no sábado, dia 29 de agosto, foram realizados 127 testes para hepatite B e 127 para hepatite C, sendo que 1 teste para hepatite C foi reagente, além de aplicadas 60 vacinas contra hepatite B.

As unidades de saúde da família (USF’s) do Jockey Clube e do Romeu Tortorelli e as unidades básicas de saúde (UBS’s) do Santa Paula, Santa Felícia e da Redenção também registraram a realização de testes durante a campanha. Durante o ano os testes e a vacina estão disponíveis em todas as unidades básicas e de saúde da família do município.

A enfermeira do CAIC, Eliza Costa, a campanha é realizada para o controle das hepatites virais. “As infecções causadas nem sempre apresentam sintomas e podem se tornar crônicas, comprometendo o fígado. O diagnóstico precoce contribui para o acesso ao tratamento, com possibilidade de cura, além da melhoria da qualidade de vida dos pacientes e da redução dos riscos de transmissão involuntária. É fundamental que as pessoas façam o teste e, claro, procurem as unidades de saúde para receber a vacina”, disse Eliza.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Mello Martins, destaca a importância da vacinação como medida de prevenção e ressalta que o imunizante é aplicado em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) do município. “O esquema básico da vacina contra Hepatite B se constitui de três doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a segunda e de 180 dias da primeira para a terceira dose. Até o momento, não existe vacina para hepatite C”, afirma Denise.

O CAIC está localizado na avenida São Carlos, nº 3392, esquina com a Rua José de Alencar, no Tijuco Preto. O horário de atendimento é das 7h às 16h de segunda a sexta-feira. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3419-8240 ou 3419-8250.

