Campanha do SCA ajuda e aposentada de 86 ganha andador; população também doa alimentos

Sorridente, Dona Julia com o sonhado andador: solidariedade são-carlense falou mais alto e mais uma campanha concretizada com sucesso - Crédito: Divulgação

Um sorriso estampado em seu rosto. Assim a aposentada Julia Maria da Conceição, 86 anos agradeceu a generosidade da população são-carlense e através de uma campanha idealizada pelo Sao Carlos Agora, teve seu sonho realizado e conseguiu ganhar um andador para ter mais dignidade e qualidade de vida.

Ela reside com a filha Maria de Lurdes da Conceição, cuidadora, 50 anos e com o neto Tiago Santos, 17 anos em uma humilde casa na rua 10, 599, no Cidade Aracy.

Em época de pandemia da Covid-19, dona Júlia passava por várias necessidades e após duas quedas (na segunda quebrou o fêmur esquerdo), mal conseguia caminhar.

Diante de tanta dificuldade, uma vizinha pediu para que o SCA fizesse uma campanha que foi divulgada na sexta-feira, 24 e no mesmo dia, a aposentada teve seu sonho realizado.

Mais que isso: a população são-carlense, generosa por natureza, abraçou a causa de doou uma boa quantidade de alimentos que proporcionará um pouco mais de tranquilidade a família.

