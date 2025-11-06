Campanha do Outubro Rosa arrecada mais de seis mil itens de higiene e 300 kg de alimentos

A campanha de conscientização sobre o câncer de mama, realizada durante todo o mês de outubro, resultou na arrecadação de mais de 6 mil itens de higiene pessoal, e 300 kg de alimentos não perecíveis, todos destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

A iniciativa foi coordenada pela vereadora Cidinha do Oncológico, autora da lei que, em 2013, instituiu o movimento Outubro Rosa no calendário oficial de São Carlos e criou também o evento “Caminhada Pensa Rosa”, voltado à conscientização sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do câncer de mama.

Neste ano, Cidinha mobilizou novamente a cidade em um grande movimento de solidariedade. Ao longo do mês, foram realizadas palestras, rodas de conversa e a tradicional Caminhada do Outubro Rosa, organizada com o apoio de uma emenda parlamentar de sua autoria.

Mais de duas mil pessoas participaram da caminhada, trocando camisetas por kits de higiene — gesto que marcou a união entre população, empresas e secretarias municipais. As doações ajudaram a reabastecer o Fundo Social, fortalecendo o estoque de produtos essenciais utilizados nas ações de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Encerrando as atividades do mês, com o Baile Outubro Rosa, realizado no dia 25 de outubro, no Clube Ítalo-Brasileiro. A entrada solidária — 1 kg de alimento não perecível e rendeu a arrecadação de mais de 300 kg de alimentos, também entregues ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento contou com apresentações da Banda Doce Veneno e do Grupo Gaican, para finalizar o mês com alegria, conscientização e solidariedade.

“A nossa caminhada foi um sucesso! Quero expressar minha profunda gratidão a todos que colaboraram e tornaram esse evento especial, Cada gesto, cada ajuda e cada presença contribuíram para fortalecer a mensagem de conscientização e cuidado com a saúde da mulher.”

