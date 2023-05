Campanha do agasalho tem adesão do Saae

Crédito: Divulgação

A exemplo do que ocorreu em anos anteriores, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) vai ajudar na coleta de doações para a Campanha do agasalho 2023, organizada oficialmente no município pelo Fundo Social de Solidariedade. As caixas de papelão fornecidas pelo FSS estão sendo colocadas na sede administrativa do Saae, na Av. Getúlio Vargas, além da Estação de Tratamento de Água (ETA), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e quatro unidades de atendimento presencial ao público: centro, Vila Prado, Cidade Aracy e Santa Eudóxia.

Dessa forma, todos os servidores que atuam nesses diversos setores podem ajudar doando qualquer peça limpa e em bom estado de conservação e uso. Podem ser doados cobertores, agasalhos, calças, meias, calçados, enfim, tudo o que aquece nessa época de frio intenso. “É bom lembrar que nos casos de roupas e calçados, é possível sempre pensar que podem ser doados nas modalidades adulto e infantil, masculino e feminino”, lembrou uma das três Assistentes Sociais do SAAE, Carolina Santos.

O presidente do Saae, Engenheiro Mariel Olmo, elogiou e parabenizou mais essa iniciativa. “Sempre temos em casa algo que não nos serve mais ou que eventualmente não usamos. Deixar lá pra quê? Por quê? Não custa nada separar e trazer para a coleta. Espero que todos nós, servidores aqui do Saae, consigamos uma contribuição significativa para a Campanha do Agasalho deste ano”.

