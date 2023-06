Campanha do Agasalho da Igreja Pentecostal Escudo da Fé estará arrecadando doações no próximo sábado (24)

No próximo sábado (24) a Igreja Pentecostal Escudo da Fé juntamente com o projeto social Transformados para Transformar irão arrecadar agasalhos, cobertores e alimentos das 08h as 16h no bairro Maria Stella Fagá. Os colaboradores estarão com crachá de identificação.

Toda doação será destinada aos mais necessitados.

Há também o ponto fixo de coleta de doações que fica na Rua Luiz Paulino dos Santos, 179 no Antenor Garcia. (Igreja Pentecostal Escudo da fé). Há também opção de retirada. Basta entrar em contato 16) 99636-0219 Jeferson





Leia Também