Campanha Dívida Zero da Acisc termina na sexta-feira

Entrou na última semana a terceira edição da Campanha Dívida Zero, promovida pela Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos).

Até o dia 20 de dezembro (sexta-feira), os consumidores que possuem algum tipo de restrição financeira ou débitos no comércio terão a chance de negociação e quitação de dívidas com desconto.

O presidente da Acisc, José Fernando Domingues, o Zelão, ressalta que essa é a chance para o consumidor ‘limpar o nome’ e ter crédito no comércio. “Essa é a oportunidade para que o consumidor coloque em dia suas dívidas e volte a ter crédito pagando seus débitos com descontos de juros e multas”, comentou.

O consumidor inadimplente que negociar suas dívidas junto a Acisc, terá a exclusão automática do seu nome na lista do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). “Um processo que chega a demorar até cinco dias úteis, durante a nossa campanha, é realizado de maneira automática, no ato da negociação”, disse Zelão.

Para consultar se há alguma restrição financeira ou débito em seu nome, o consumidor deverá comparecer na sede da Acisc, localizada na rua General Osório, 401, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Se for identificada a restrição, o consumidor poderá renegociar a dívida no mesmo dia.

Principais vantagens ao consumidor:

Atendimento amigável e solucionador (por telefone e presencial);

Descontos especiais para a quitação da dívida à vista;

Exclusão automática do nome no SCPC no ato da negociação;

Voltar a ter crédito no comércio de São Carlos.

Principais vantagens para a empresa:

Toda a negociação é feita entre Acisc e cliente inadimplente;

Baixo custo de operação;

Oportunidade de receber dívidas antigas;

Ampla divulgação da campanha no município.

SERVIÇO

Campanha Acisc “Dívida Zero 2019”

Período: até sexta-feira 20/12/2019

Local: Acisc (Rua General Osório, 401, centro)

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Informações: Fone (16) 3362-1900 ou WhatsApp (16) 99798-9540

