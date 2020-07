Campanha “Direito de Viver” chega a 700 quilos e faz mega ação social no final de semana

Crédito: Marcos Escrivani

A campanha solidária em prol do Hospital de Amor de Barretos, que cuida de pacientes acometidos pelo câncer já arrecadou aproximadamente 700 quilos de alimentos não perecíveis. Os produtos foram arrecadados em campanhas em vários estabelecimentos comerciais de São Carlos.

Denominado “Direito de Viver”, a campanha busca arrecadar alimentos que serão doados para a instituição de saúde que cuida de centenas de são-carlenses.

Toda a alimentação é gratuita e fornecida para pacientes e familiares.

MEGA OPERAÇÃO

Dando sequência a campanha, uma mega ação social acontece neste final de semana. Neste sábado. 4, acontece pedágio na Escola Baby Disney, na rua Marechal Deodoro, 2185, no centro, das 9h às 12h; no Supermercado Dia, no Jardim coqueiros, na rua Nílton Luís Marques, 22, também será das 9h às 12h; no Supermercado Bueno Serve, no Douradinho, na rua Luciano Eduardo Félix, 247, das 14h às 18h, No Domingo, 5, no Varejão da Fartura, no Botafogo, na Avenida José Pereira Lopes, 1420, das 9h às 12h.

