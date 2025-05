Campanha de prevenção ao câncer bucal é realizada em São Carlos

Para participar, basta comparecer à unidade de saúde de referência e solicitar uma avaliação com um cirurgião dentista - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta semana a uma importante campanha de prevenção contra o câncer bucal. Até o dia 30 de maio, moradores podem realizar avaliações odontológicas gratuitas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), das 7h30 às 16h, sem a necessidade de agendamento prévio.

Para participar, basta comparecer à unidade de saúde de referência e solicitar uma avaliação com um cirurgião dentista. Pacientes que apresentarem lesões suspeitas serão prontamente encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para avaliação especializada e, se necessário, realização de biópsia para diagnóstico e tratamento.

Lilian Almeida Pinheiro, supervisora do CEO, destaca que a campanha visa examinar tanto pacientes em tratamento odontológico quanto aqueles que buscam as unidades para outros serviços. A detecção precoce é de grande importância para aumentar as chances de sucesso no tratamento. "É fundamental aproveitar esta oportunidade, pois caso alguma alteração seja identificada, o paciente terá acesso rápido a exames e tratamento especializado. Não deixe de procurar a unidade de saúde para realizar a sua avaliação", enfatiza Lilian.

A supervisora informa ainda que todas as 34 unidades de saúde de São Carlos contam com dentistas disponíveis nos períodos da manhã e tarde para realizar o exame preventivo. “Este exame é de extrema importância, pois pequenas feridas ou aftas que persistem por mais de 15 dias na boca podem ser um sinal de alterações malignas. Quanto mais cedo a intervenção, com biópsia e encaminhamento ao oncologista, maiores são as chances de cura total. Mesmo lesões com potencial de malignidade podem ser identificadas precocemente, permitindo a remoção do fator causador e um acompanhamento mais rigoroso", completa Lilian.

Os resultados dos anos anteriores demonstram o sucesso da iniciativa: em 2023, foram avaliados 4.503 pacientes, com 40 das 70 vagas disponibilizadas no CEO preenchidas. Em 2024, o número de exames subiu para 5.040, com 72 das 80 vagas do CEO ocupadas. Para este ano, a meta é examinar 7 mil pessoas e disponibilizar até 100 vagas para atendimento especializado no CEO.

