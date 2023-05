Campanha de prevenção ao câncer bucal chega ao Centro POP

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Cidadania e Assistência Social e de Saúde, realizou, nesta segunda-feira, 8, o acompanhamento odontológico dos munícipes assistidos no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), tendo em vista a continuidade da campanha de prevenção ao câncer bucal no município.

Todos os pacientes foram avaliados por uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde, que observou a saúde bucal dos usuários do centro público. Aqueles que eventualmente apresentarem lesão bucal serão encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para passar com o profissional especialista e, dependendo desta nova avaliação, realizarão uma biópsia da lesão para iniciar o tratamento.

A supervisora do Centro POP, Drieli Ribeiro, lembrou do significado da visita dos profissionais de saúde. “A gente entende que a população em situação de rua é muito vulnerável a todas as situações de saúde e sociais e, com esta parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, tivemos a presença de uma equipe odontológica para fazer o diagnóstico de prevenção do câncer bucal, o que é um ganho para as cerca de 80 pessoas que frequentam o Centro POP”, comenta Drieli.

Simultaneamente, estas pessoas também puderam receber a vacina contra a influenza (gripe) no local. “A vacinação contra a gripe é realizada anualmente no Centro POP e neste ano não foi diferente”, completa a supervisora.

Leia Também