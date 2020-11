Campanha de Natal pretende arrecadar leite integral para o Hospital de Amor

Crédito: Divulgação

Uma ação social que une voluntários em São Carlos e o Projeto Tio Fininho, de Indaiatuba, espera arrecadar até o dia 10 de dezembro, 15 mil litros de leite longa vida integral que serão doados para o Hospital de Amor, de Barretos, que atende pacientes acometidos com câncer e dá assistência aos seus familiares.

Com o lema “O Melhor Remédio Contra o Câncer é a Solidariedade”, a Campanha de Natal em São Carlos foi lançado nas redes sociais e conta com o apoio do São Carlos Agora.

“Há vários pontos de coleta em nossa cidade e iniciamos a campanha em São Carlos pois as doações para o hospital diminuiu muito devido a pandemia da Covid-19”, disse a ativista Camila Fernandes Hernandes, 38 anos, que teve um parente que faleceu devido a grave doença.

“Senti na pele a dor, o sofrimento não só de quem tem câncer. Mas daqueles que acompanham as pessoas acometidas pela doença. Me sensibilizei muito no período do tratamento e desde então uso a frase “a dor pelo amor”. Tomei conhecimento desta campanha e tive a ideia de realiza-la em São Carlos”, disse Camila, salientando que 15 mil litros de leite abastece por um mês o Hospital de Amor.

Quem puder fazer qualquer doação de leite, o interessado pode entrar em contato pelo WhatsApp de Camila: 16 99465-4979. “Se necessitar, irei buscar a doação”, antecipou.

PONTOS DE COLETA

• Sorveteria Pinguim – Avenida Sallum, 1003, Vila Prado

• Espaço Despertar – Avenida Luís Inácio da Silva, 500, Jardim Brasil

• Exagerado Lanches – Rua Antônio Blanco, 319, Vila Costa do Sol

• Thor Funilaria e Pintura – Avenida Getúlio Vargas, 1746, Vila Lutfalla

• Mel e Limão – Avenida João de Lourenço, 115, Jardim Tangará / Rua Teotônio Vilela, 289, Jardim São Rafael

• Alvorada Celeste – Rua Luís Roher, 404, Jardim Ricetti

• Mundo Bangalô – Rua Frederico Manzini, 4028, Vila Rancho Velho

• Art’s Cabeleireiro – Bernardino de Campos, 1253, Vila Prado

• Mimos dos Pets – Rua Marechal Deodoro, 1626, Centro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também