Campanha de inverno garante suporte a pessoas em situação de rua

As abordagens são realizadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), vinculado ao Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua (Centro Pop). As equipes atuam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, percorrendo diversos pontos da cidade. O trabalho é reforçado pela Cáritas Diocesana, que realiza ações de segunda a sábado, das 8h à meia-noite, estendendo o atendimento para a madrugada nos dias mais frios.

De acordo com a secretária Gisele Santucci, a rede de acolhimento do município conta com duas casas de passagem: uma masculina, com capacidade para 50 pessoas, e outra feminina, para 30. Em junho, a casa masculina registrou 925 pernoites e a feminina, 399. Já os atendimentos de abordagem totalizaram quase 500 pessoas no período.

A secretária enfatiza que não se trata de recolher compulsoriamente os moradores em situação de rua, mas de oferecer os serviços de forma respeitosa e voluntária. “Se a pessoa não aceita ir para o acolhimento, permanece no local onde está. Respeitamos essa decisão, mas seguimos oferecendo os serviços disponíveis, sempre com foco na garantia de seus direitos”, explica Gisele.

Nos dias mais frios, para aqueles que recusam o acolhimento, são distribuídos cobertores e bebidas quentes, como chocolate, inclusive durante a madrugada. O primeiro passo das equipes é ouvir o indivíduo e elaborar um plano individualizado de atendimento, que pode incluir regularização de documentos, acesso a serviços e apoio psicossocial.

O Centro Pop, localizado na rua São Joaquim, nº 818, no Centro, é a principal referência para o encaminhamento dos atendidos. O espaço oferece acolhimento, café da manhã, instalações para higiene pessoal e lavagem de roupas, além de diversas atividades e oficinas. Entre elas, estão o programa de alfabetização de jovens e adultos (MOVA), oficinas de costura (Cuidarte), inclusão digital (PID), oficinas de autocuidado (barba, cabelo e unhas) e ações culturais e educativas, como sessões de cinema e atividades lúdico-artísticas no projeto Pop Arte.

O Centro Pop também auxilia na elaboração de currículos, emissão de boletins de ocorrência, solicitação de passagens intermunicipais (desde que haja garantia de acolhimento no destino) e orientações sobre benefícios e serviços da rede. O trabalho é realizado de forma intersetorial, com encaminhamentos para outras políticas públicas.

Ao aceitar o acolhimento nas casas de passagem, a pessoa chega por volta das 16h30, toma banho, janta, dorme e recebe café da manhã antes de deixar o local. “Há regras a serem seguidas nas casas de passagem, o que leva alguns a recusarem o acolhimento. Muitos não se adaptam às normas, têm receio de perder seus pertences, fazem uso de drogas ou preferem permanecer em seus territórios. Mesmo assim, é essencial mantermos essas ações, especialmente nos dias frios, para garantir a proteção de pessoas em situação de rua, idosos e outros grupos vulneráveis”, conclui Gisele.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania também já realizou esse ano, em parceria com a Paróquia São Francisco de Assis, uma ação de acolhimento para a população em situação de rua no Ginásio de Esportes José Favoretto (Ginásio do Pacaembu), com 50 vagas. Durante a permanência, os acolhidos recebem um kit com cobertor, toalha, sabonete, pasta e escova de dente, troca de roupa, colchão, travesseiro e alimentação

Com a chegada do inverno e as temperaturas mais baixas, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, intensificou as ações de apoio às pessoas em situação de rua. Somente no mês de junho, foram realizados mais de mil atendimentos, beneficiando 143 pessoas — muitas delas atendidas em mais de uma ocasião.