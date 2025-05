Campanha de arrecadação de cobertores, em memória de Tania Marteloni Pedrini

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

"Há quatro meses, minha mãe partiu, deixando uma marca profunda em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Uma mulher de coração imenso, sorriso fácil e sempre pronta para estender a mão, não apenas com gestos, mas também com palavras cheias de carinho e sabedoria". Essas são as palavras de Sophia, filha de Tania Aparecida Marteloni Pedrini que faleceu dia 21 de janeiro desde ano.

Neste inverno, em homenagem à sua memória, Sophia está organizando uma campanha de arrecadação de cobertores.

Todos os cobertores doados, serão entregues diretamente a pessoas em situação de rua, que enfrentam noites geladas sem o mínimo de proteção.

" Essa é a forma que encontrei de transformar a saudade em ação. De fazer com que o amor dela continue aquecendo vidas. E você pode fazer parte disso", disse Sophia, cheia de alegria.

Para doar, ou para se tornar parceiro desta ação, o interessado por entrare em contato: 16 98141-8214, escanear o QR Code abaixo ou clicar no link: https://wa.me/5516981

Quem era Tania

" Minha mãe era uma mulher comum, mas com um coração extraordinário."

Mãe da Beatriz (38 anos) e da Sophia (26), e avó do pequeno Henrique, de apenas 11 meses.

Tinha 54 anos e era uma guerreira. Criou suas filhas com amor, força e dignidade.

Não trabalhava com assistência social, mas carregava dentro de si um desejo genuíno de ajudar o próximo. Fazia mais pelos outros do que por si mesma. Era boa de conversa, dava conselhos, era presença e cuidado.

No dia 21 de janeiro deste ano, Tania partiu, encerrando uma luta silenciosa contra a depressão

Esta campanha é uma forma de concretizar um sonho que ela carregava no coração, mas que não teve tempo de realizar em vida. É a primeira de muitas ações sociais que pretendo fazer em sua homenagem, com o mesmo amor e entrega que ela sempre demonstrou.

Tania trabalhava no prédio do Serasa, cuidando das máquinas de café como funcionária de uma empresa terceirizada. Era simples, mas gigante em humanidade.

Leia Também