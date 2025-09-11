Campanha de Amor da Luna arrecada brinquedos para crianças em tratamento contra o câncer

A história de Luna, uma menina que enfrentou bravamente um câncer raro e agressivo, continua inspirando solidariedade e amor ao próximo. Em memória da pequena, que faleceu em dezembro de 2019, sua família organiza desde 2020 a “Campanha de Amor da Luna”, uma mobilização voltada à arrecadação de brinquedos para crianças em tratamento oncológico e em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a mãe de Luna, Jaqueline Cristina de Sousa Camacho, a iniciativa nasceu do aprendizado vivido durante o período em que a filha esteve em tratamento no Hospital de Amor, em Barretos. “Nós vimos de perto como um simples brinquedo pode transformar o dia de uma criança que enfrenta uma batalha tão dura contra a doença. O sorriso no rosto delas é um gesto de esperança e coragem”, relembra.

Neste ano, a campanha acontece de 1 a 30 de setembro e busca arrecadar brinquedos novos de qualquer valor. Parte das doações será destinada às crianças em tratamento contra o câncer em Barretos, e outra parte será entregue a crianças carentes de São Carlos e região.

Jaqueline destaca que a campanha só se torna realidade graças ao apoio da comunidade. “É um projeto de amor ao próximo. Cada doação representa um gesto que pode levar alegria e força para quem mais precisa. Nossa gratidão é imensa por todos que abraçam essa causa junto conosco.”

Como ajudar

As doações podem ser feitas até o final de setembro. Interessados em colaborar podem entrar em contato pelo telefone (16) 98821-3112

