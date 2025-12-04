(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Cidade

Campanha da ACISC sorteia Ônix 0 km

Mais de 200 lojas participam do Natal Iluminado & Premiado, que incentiva o comércio local e distribui cupons para concorrer ao carro zero

04 Dez 2025 - 14h42Por Da redação
Campanha da ACISC sorteia Ônix 0 km - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O tradicional Natal Iluminado & Premiado ACISC está movimentando o comércio de São Carlos em 2025 com uma das maiores campanhas promovidas pela entidade. Com mais de 200 lojas participantes, a iniciativa combina estímulo ao consumo local e a oportunidade de concorrer a um Chevrolet Ônix 0 km, impulsionando o fluxo de clientes em diferentes regiões da cidade.

Os estabelecimentos participantes representam uma ampla variedade de segmentos, como moda, beleza, presentes, decoração, construção, tecnologia, gastronomia, saúde, setor pet e automotivo. 

Para participar, a mecânica é simples: ao realizar compras no valor de R$ 150 em qualquer loja participante, o consumidor deve cadastrar a nota fiscal no aplicativo da ACISC, recebendo automaticamente cupons eletrônicos para participar do sorteio do veículo.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destaca que a campanha reforça o compromisso da entidade com o fortalecimento da economia local. “O Natal Iluminado & Premiado é mais do que uma ação promocional. É uma forma de valorizar nossos comerciantes, atrair consumidores para o comércio de São Carlos e criar um ambiente mais vibrante para as vendas de fim de ano. Quanto mais as pessoas comprarem na cidade, mais benefícios geramos para toda a comunidade”, afirma.

Neste ano, a digitalização da campanha por meio do aplicativo também ampliou a participação e facilitou o acesso do público. Segundo a ACISC, a iniciativa fortalece a conexão entre consumidores e lojistas e contribui diretamente para o aumento do movimento nas lojas durante um dos períodos mais importantes para o varejo.

A lista completa das lojas participantes pode ser consultada no site acisc.com.br e no aplicativo da ACISC. A campanha segue ao longo de dezembro, mantendo acesa a expectativa para o sorteio do tão desejado Ônix 0 km.

Ivone lembra que todas as despesas de IPVA, licenciamento, emplacamento e seguro obrigatório até a transferência serão custeadas pela ACISC e que a campanha possui autorização oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, sob o Certificado SPA/ME nº 06.045838/2025, seguindo todas as regras previstas em lei.

O sorteio está marcado para acontecer no dia 7 de janeiro de 2026, no Palácio do Comércio "Miguel Damha", sede da entidade, e poderá ser acompanhado ao vivo, presencialmente ou nas redes sociais.

