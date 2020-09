Campanha busca “Um Dia Solidário Para Crianças Felizes”

Crédito: Divulgação

A segunda-feira, 12 de outubro, além de ser dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é também às crianças. Um feriado que mexe com a emoção dos devotos e que busca fazer com que a população seja ainda mais solidária.

Por este motivo, a Produtora L16 lançou a campanha social “Um Dia Solidário Para Crianças Felizes”, onde visa arrecadar donativos que serão destinados para crianças de comunidades carentes de São Carlos.

“A iniciativa é fazer com que possamos levar um pouco de alegria para a garotada”, disse Wesley Brito, um dos proprietários da produtora. “Nos ajude a fazer o dia 12 de outubro um dia especial para as elas. Estamos arrecadando brinquedos e doces para fazer a distribuição”, afirmou ao São Carlos Agora, garantindo que serão tomados todos os cuidados quanto aos protocolos de segurança.

A expectativa dos organizadores desta campanha solidária é que as pessoas sejam tocadas pela solidariedade e possam fazer as doações para que o maior número possível de crianças sejam atendidas. “Temos o apoio de alguns comerciantes e esperamos que outros possam dar uma parcela de contribuição. Bem como outras pessoas”, disse Wesley.

Quem puder e desejar doar doces e brinquedos, podem entrar em contato pelos fones (WhatsApp) 16 994114431 ou 16 99739-4613. “Se necessitar, iremos buscar os donativos”, finalizou Wesley.

