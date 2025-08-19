(16) 99963-6036
Campanha “Acorda, Caminhoneiro” será realizada nesta quarta na Rodovia Washington Luís

19 Ago 2025 - 11h31Por Jéssica C.R.
Na madrugada desta quarta-feira (20), entre meia-noite e 4 horas, a Ecovias Noroeste Paulista realiza mais uma edição da campanha “Acorda, Caminhoneiro”, voltada à conscientização de motoristas de caminhões, carretas e ônibus sobre a importância do descanso durante viagens longas.

A ação acontecerá na base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no km 233 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Os condutores abordados serão convidados a fazer uma pausa e terão acesso a café, kit lanche, atendimento básico de saúde com aferição de pressão arterial, além de materiais educativos sobre segurança viária.

Entre as orientações repassadas estão a necessidade de manutenção preventiva dos veículos, o respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança, a proibição do uso de celular ao volante e o transporte dentro do peso permitido. Também será reforçada a importância de preservar a saúde física e mental para garantir uma condução segura.

Segurança em primeiro lugar

A iniciativa é promovida em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e integra o calendário de ações da Ecovias Noroeste Paulista. O objetivo é reduzir riscos e prevenir acidentes ao longo do ano, alcançando não apenas caminhoneiros, mas também motociclistas, ciclistas, pedestres e outros condutores que circulam pelas rodovias administradas pela concessionária.

