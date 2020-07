Campanha abraça famílias carentes que possuem crianças especiais em São Carlos

Patricia e Matheus durante campanha do Leite Sem Fronteiras: desafio agora é apoiar a causa da ONG MID - Crédito: Marcos Escrivani

Uma corrente do bem se formou no entorno da ONG MID Informação e Inclusão que atende aproximadamente 120 famílias que possuem crianças com necessidades especiais (cadeirantes, paralisia cerebral, autistas, entre outros) e teve início em São Carlos, uma campanha solidária que irá acontecer durante todo o mês de julho e início de agosto.

A iniciativa partiu dos voluntários Patrícia Nazari e Matheus Fontana que irão trabalhar para buscar doações que atendam as necessidades das famílias que possuem crianças, adolescentes e adultos que possuam necessidades especiais.

Desta forma o Leite Sem Fronteiras, com a parceria do Rotary Club Pinhal e apoio do São Carlos Agora, iniciam esta campanha que busca dar conforto e qualidade de vida para dezenas de famílias que sofrem ainda mais com a pandemia da Covid-19 que obriga que essas famílias tenham ainda mais cuidados, já que pessoas com necessidades especiais estão no grupo de risco do novo coronavírus.

“Vamos iniciar esta campanha nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Há a possibilidade de realizarmos pedágios com drive thru também. Vamos solicitar apoio da Prefeitura Municipal, pois queremos arrecadar leite (em pó), itens de procedimento para aplicação da dieta. Enfim, produtos que as famílias, que são carentes, usam no dia a dia para proporcionar dignidade aos seus filhos, netos, sobrinhos, tios, tias. Enfim, aos seus parentes”, comentou Patrícia, salientando que o Rotary Club irá fazer uma campanha paralela para conseguir doações de cadeiras de rodas. “Há muitas crianças e adultos que necessitam dessas cadeiras para ter um pouco mais de conforto”, emendou.

Indagada os motivos que levaram o Leite Sem Fronteiras e o Rotary Club Pinhal a se unirem e abraçarem a causa, Patrícia não pensou duas vezes. “Amor ao próximo, a Deus. Digo com toda sinceridade do mundo que não sabíamos que famílias passavam por tais problemas. E notamos a aflição das mães. Não conhecia de perto a ONG MID e a quantidade de famílias que passam por necessidade. Então nos unimos para ajudar e durante 30 dias vamos nos empenhar ao máximo. Com a ajuda de Deus, da população e das autoridades públicas, queremos dar um novo alento para essas famílias”, garantiu Patrícia.

O QUE PODE SER DOADO

Além das cadeiras de rodas, um trabalho que será realizado pelo Rotary Club Pinhal, o Leite Sem Fronteiras irá fazer uma campanha para que ocorra doações de leite para dieta enteral das marcas Nutrison, Enteral Comp, Pediasure, Neocate e Aptamil. “Tem crianças que usam em média 15 latas por mês”, disse Patrícia.

Poderão ser doados ainda ítens de procedimento para a aplicação da dieta como sonda de alívio, seringa de 20 ml, gases estéreis, luvas de procedimento, equipo e frascos.

INÍCIO DA CAMPANHA

A campanha em prol da OND MID inicia-se nesta sexta-feira, 3 e as doações podem ser feitas pelos fones (WhatsApp) 99176-8085 – Patrícia ou 99788-7164 – Matheus. Se for necessário, os organizadores irão buscar as doações nas residências.

“É um momento de união neste momento de pandemia da Covid-19 onde muitas famílias passam por extremas necessidades. A gente conta com o apoio de todos”, enfatizou Patrícia.

SEM VOLUNTÁRIOS E MUITO AMOR

Adriana Varandas, vice-presidente da ONG MID disse que a entidade filantrópica atende em São Carlos aproximadamente 120 famílias e que pela primeira, que tenha conhecimento, ocorre uma campanha que busca atender todas as famílias assistidas.

“É um alento saber que há pessoas com um coração tão bom. Que conheceram o nosso mundo. Viram que na ONG não há funcionários e sim, só voluntários que se dedicam com muito amor para ajudar o próximo”, comentou. “A Patrícia e o Matheus conheceram nossa realidade, nosso dia a dia, nossas lutas e dificuldades. Temos um coração de mãe e abraçamos igualmente todos os assistidos e saber que vamos ter pessoas buscando doações para nossos anjinhos(as) nos deixam emocionados, sem palavras”, afirmou Adriana.

SEM RUMO

Indagada sobre os problemas atuais das 120 famílias, Adriana revelou uma triste realidade. “A pandemia da Covid-19 chegou e piorou o que era ruim. A gente vai e ajuda como pode, através de doações entre as famílias. Mas muitas não sabem nem que rumo tomar. Todas as famílias deveriam ser assistidas pelo Poder Público. Porém isso não acontece. Essa é nossa triste realidade, infelizmente”, disse, resignada.

UMA LUZ

Ao ver que Patrícia Nazari, Matheus Fontana e o Rotary Club Pinhal estenderam as mãos e iniciaram uma campanha solidária, Adriana não conteve a emoção e garantiu que é um motivo para que as famílias se sintam mais tranquilas e aliviadas.

“Não me refiro somente às doações. Esta campanha fará com que a sociedade enxergue a nossa realidade, a nossa luta. As vezes uma palavra de conforto ajuda. Uma doação então, é um apoio que não se mede e se sente o carinho. As vezes doar algo que poderia estar esquecido dentro de casa irá ajuda muito essas famílias de nossa ONG, pois a maioria é extremamente carente”, finalizou.

