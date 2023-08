Caminho da Fé: centenas de romeiros seguem em direção ao Santuário de Aparecida da Babilônia

Romeiros a caminho do Santuário de Babilônia - Crédito: Maycon Maximino

Hoje, dia 15 de agosto, é celebrado o feriado de Nossa Senhora da Babilônia, e desde as primeiras horas da madrugada, dezenas de romeiros estão seguindo em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, nas margens da rodovia SP-215, utilizando o tradicional caminho da fé.

A equipe do São Carlos Agora percorreu parte do trajeto e testemunhou a devoção dos peregrinos. No santuário, a movimentação já é intensa, e a expectativa é de que o número de fiéis aumente ainda mais nas próximas horas.

Para garantir a segurança dos devotos durante o caminho da fé, a Guarda Municipal tem desempenhado um papel importante. As equipes da GM realizaram patrulhamento durante toda a noite e madrugada, assegurando que os peregrinos possam realizar sua jornada com tranquilidade e paz.

O dia será repleto de momentos de espiritualidade e devoção. Uma série de missas está programada ao longo do dia, proporcionando várias oportunidades para os fiéis se reunirem e prestarem homenagem. Os horários das missas são os seguintes: 3h, 4h30, 6h, 7h30, 9h (com a presença do Bispo), 10h30, 12h, 13h30, 15h e 16h30, culminando com a última missa às 18h.

Além da programação de missas, os devotos têm a oportunidade de participar de outras atividades de fé. O Terço será rezado a cada hora na réplica do santo sepulcro, proporcionando momentos de reflexão e meditação. Para aqueles que buscam a reconciliação espiritual, haverá um plantão de atendimentos de confissão disponível. E para cuidar tanto do corpo quanto da alma, uma praça de alimentação estará à disposição dos visitantes.

Para facilitar o acesso dos fiéis ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, a empresa Rigras disponibilizará linhas especiais durante todo o dia. Os ônibus da linha especial Estação X Babilônia seguirão um itinerário que inclui pontos importantes da cidade, com a primeira partida saindo do santuário às 5h da manhã. Embarques e desembarques poderão ser feitos em qualquer ponto de ônibus ao longo do trajeto.

Este feriado é uma oportunidade para os fiéis expressarem sua devoção e reforçarem seus laços espirituais, enquanto compartilham momentos de fé e comunhão no Santuário de Nossa Senhora da Babilônia.

