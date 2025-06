"Caminhão itinerante" com roupas para doação estará no Jardim Gonzaga nesta quarta

Bazar itinerante acontece nesta quarta-feira - Crédito: divulgação

Nesta quarta-feira (04/06), o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) irá promover mais uma edição do seu bazar itinerante, desta vez no Projeto CeMear, localizado na Av. Maranhão, nº 85, no Jardim Gonzaga, das 10h às 14h30. A ação, realizada com o apoio do “caminhão itinerante” do FSS, disponibilizará peças de roupas e cobertores à população da região.

O bazar contará com roupas masculinas, femininas e infantis, de diferentes modelos e tamanhos, todas organizadas para facilitar a escolha dos participantes.

A diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, destacou a importância da descentralização das doações. “O objetivo é facilitar o acesso para quem tem dificuldade de se deslocar até nossa sede. Com o bazar itinerante, conseguimos atender melhor a população que vive em bairros mais afastados”, explicou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, que vai acompanhar a ação, afirmou que outras regiões da cidade também receberão o bazar nas próximas semanas.

“Nosso compromisso é estar perto da população que mais precisa. Este é apenas mais um dos pontos. O bazar itinerante é uma forma de levar dignidade, carinho e acolhimento. Ninguém fica de fora, estamos juntos por uma cidade mais solidária”, afirmou Herica Ricci Donato.

As doações podem ser feitas durante todo o ano. O FSS recebe roupas, agasalhos, calçados e cobertores em bom estado na sede, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Para grandes volumes, o agendamento pode ser feito pelo telefone (16) 3372-0865. Não são aceitas peças rasgadas, sujas ou inutilizáveis.

Também há pontos de arrecadação espalhados pela cidade, como o Paço Municipal, SAAE, FESC Vila Nery, Arena Guarás, São Carlos Clube, Escola Infantil Jequitibá, Colégio Anglo, Academia Vida, Condomínio Faber 4, Condomínio Parque Fher, Clínica Flamboyant, Edifício Maison de Marseille e Edifício Jatobá.

A Campanha do Agasalho segue até o dia 13 de junho, mas o espírito solidário da população é bem-vindo durante todo o ano.

Leia Também