Caminhão é flagrado despejando entulho em local irregular em São Carlos

Caminhão basculante durante o despejo de entulhos em local irregular foi flagrado por morador - Crédito: Divulgação

O motorista de um caminhão basculante foi flagrado na sexta-feira, 7, despejando entulho em um local irregular na rua Miguel Petrucelli, no Jardim Ipanema. As placas do veículo foram anotadas pelo denunciante que entrou em contato com o São Carlos Agora.

O fato chegou até a Prefeitura Municipal que elaborou boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o caso será apurado e as penalidades previstas em lei, deverão ser aplicadas.

O vídeo feito por um morador mostra o caminhão despejando uma caçamba de entulho. Segundo ele, foram várias vezes e o terreno teria sido limpo pela Municipalidade.

Ao perceber que estaria sendo filmado, o motorista do caminhão saiu em alta velocidade e por pouco não teria atropelado um ciclista e segundos depois, atingido um veículo que transitava pelo local.

Leia Também