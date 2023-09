Caminhão do Fundo Social com roupas para doação estará no Jockey Clube

Crédito: Divulgação

O caminhão itinerante do Fundo Social de Solidariedade (FSS) vai estar na próxima terça-feira (12/09), das 9h às 12h, na parte externa da Unidade de Saúde da Família (USF) do Jockey Club, localizada na rua Rio Araguaia, nº 720,

Durante toda a manhã famílias do Jockey e região poderão escolher entre 2.500 peças de roupas, cobertores e calçados que serão levados para o bairro no caminhão itinerante do FSS. Cada pessoa terá direito de escolher 15 peças de acordo com o tamanho e até mesmo pela cor e modelo das roupas.

O objetivo é atender famílias carentes que não conseguem se deslocar até a sede do Fundo Social. As roupas doadas são arrecadadas durante na Campanha do Agasalho.

De acordo com a presidente do FSS, Lucinha Garcia, o caminhão baú vai lotado com todos os tipos de agasalhos.

“Levamos tudo separado por tamanho e modelo, feminino, masculino e infantil, para facilitar na hora da escolha”.

Outras informações podem ser obtidas na sede do FSS, localizada na Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina ou pelo telefone (16) 3372-0865

