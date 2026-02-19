(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Cidade

Caminhão derruba carga de cimento na rotatória do Santa Felícia e causa congestionamento

19 Fev 2026 - 12h07Por Jessica CR
Caminhão derruba carga de cimento na rotatória do Santa Felícia e causa congestionamento - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão carregado com cimento derrubou parte da carga na rotatória que dá acesso ao bairro Santa Felícia, na manhã desta quarta-feira (19).

O acidente aconteceu no trecho que segue em direção ao Embaré. Com o derramamento do cimento na pista, foi necessária a limpeza do local para evitar riscos aos motoristas.

A Polícia Rodoviária esteve presente para sinalizar a via e organizar o tráfego. O caminhão permaneceu parado próximo à rotatória durante o atendimento da ocorrência.

O trânsito ficou congestionado na região, mas já foi liberado.

