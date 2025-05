Caminhão danifica ponto de ônibus no centro de São Carlos

Compartilhar no facebook

Armações superiores do ponto de ônibus danificadas por um caminhão - Crédito: Maycon Maximino

Um caminhão danificou as armações superiores de um ponto de ônibus localizado na rua Dona Alexandrina, no centro de São Carlos. O acidente teria ocorrido durante a madrugada desta sexta-feira, 30, e o causador do problema deixou o local.

Durante a manhã, servidores públicos foram designados para o reparo, retirando as armações danificadas que correm o risco iminente de queda.

Para que não haja problemas envolvendo usuários da via, o trânsito foi interditado e que utiliza a rua Alexandrina está sendo orientado por agentes de trânsito a convergir com destino a rua Jesuíno de Arruda para ter acesso ao centro da cidade.

