Caminhão com doações de roupas do FSS estará em Água Vermelha na próxima 2ª

Caminhão com doações do FSS estará em Água Vermelha - Crédito: divulgação

O distrito de Água Vermelha vai receber, na próxima segunda-feira (30/06), mais uma edição do bazar itinerante promovido pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Carlos. A ação será realizada das 9h30 às 13h30 no Centro de Convivência Alberto Ferrari, localizado na avenida Bela Cintra, nº 750.

Com o apoio do caminhão itinerante do FSS, a iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a roupas e cobertores. Serão disponibilizadas aproximadamente 4 mil peças, entre agasalhos e cobertas, em bom estado de conservação.

A diretora do FSS, Eucimara Jorge Pott, informou que serão distribuídas 80 senhas para atendimento por ordem de chegada. “Cada pessoa terá entre 10 e 15 minutos para escolher as peças que precisa para si e sua família”, explicou.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama do município, Herica Ricci Donato, destacou a importância de levar o bazar até as comunidades mais afastadas. “Queremos estar perto de quem mais precisa, oferecendo não só roupas, mas dignidade e acolhimento. Essa descentralização é fundamental para alcançarmos quem tem dificuldade de se deslocar até nossa sede”, afirmou.

Herica também reforçou o apelo para que a população continue colaborando com doações. O FSS recebe roupas, calçados e cobertores em bom estado durante todo o ano. As entregas podem ser feitas na sede do Fundo, na Rua Francisco Maricondi, nº 375, Vila Marina. Para doações em grande volume, é possível agendar a retirada pelo telefone (16) 3372-0865.

Há ainda pontos de arrecadação espalhados pela cidade, como o Paço Municipal, SAAE, FESC Vila Nery, Arena Guarás, São Carlos Clube, Escola Infantil Jequitibá, Colégio Anglo, Academia Vida, Condomínios Faber 4 e Parque Fher, Clínica Flamboyant, Edifício Maison de Marseille e Edifício Jatobá.

Peças rasgadas, sujas ou inutilizáveis não devem ser doadas.

Leia Também