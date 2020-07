Caminhão-baú esbarra em fiação elétrica e deixa casas sem energia

Crédito: Divulgação

Um incidente ocasionou contratempos para as pessoas que residem nas imediações no antigo NAI, na rua Marechal Deodoro, no centro de São Carlos.

Um caminhão-baú, em sentido único de direção, esbarrou na fiação elétrica e puxou por alguns metros, danificando uma parte do imóvel que abrigava menores infratores. Como consequência, residências e estabelecimentos comerciais ficaram temporariamente sem energia.

Funcionários da CPFL foram solicitados ao local e agentes de trânsito orientaram os motoristas devido o fluxo de veículos.

