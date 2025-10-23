Caminhada Rosa reúne mais de 2 mil pessoas em São Carlos

Caminhada Rosa - Crédito: divulgação

No Dia Mundial do Combate ao Câncer, São Carlos se encheu de cor e esperança com a Caminhada Rosa, ação voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento reuniu mais de 2 mil participantes, que celebraram a vida e a união em torno de uma causa tão importante.

A caminhada contou com a animação do Instituto Aline Solci, que colocou todos para dançar e celebrar a vida, além da participação fundamental de diversas instituições e empresas: Fundo Social de Solidariedade, Secretarias Municipais de Saúde; Pessoa com Deficiência e Paradesportos; Esportes; Segurança Pública e Mobilidade Urbana; Cultura e Turismo; PACC; SAAE; Santa Casa; EPTV; Atom; Studio Aline Solci; UNICEP; Carreta do Alemão; Imobiliária Cardinalli e Instituto Florescer.

“É muito emocionante ver como uma lei que iniciei em 2013 vem crescendo a cada ano. Cada vez mais empresas e instituições caminham conosco na conscientização do Outubro Rosa. Essa causa não pode ser apenas individual — precisa ser uma prioridade do Estado, das políticas públicas e de todos nós. A saúde da mulher deve ser tratada como prioridade por todos os setores da sociedade e pelo poder público. Não podemos deixar que o cuidado com a vida dependa apenas de quem enfrenta a doença; é responsabilidade de todos garantir informação, prevenção e apoio. Vou continuar lutando pela vida e pela saúde, e essa caminhada mostra a todas as mulheres que vocês nunca estão sozinhas. O câncer não espera, e a nossa união, ação e conscientização precisam ser mais fortes do que ele”, afirmou a vereadora Cidinha do Oncológico (PP).

A parlamentar também agradeceu a todas as equipes que se dedicaram intensamente para que o evento fosse um sucesso, reforçando a importância da colaboração entre o poder público, empresas e instituições no fortalecimento da conscientização e do apoio às mulheres.

A Caminhada Rosa reafirma a importância do Outubro Rosa e o compromisso de São Carlos em promover ações educativas, preventivas e de acolhimento — mostrando que cuidar da saúde e da vida é uma luta coletiva.

