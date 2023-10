Caminhada Outubro Rosa será realizada neste domingo

Caminhada Outubro Rosa - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos realiza neste domingo (22/10), a partir das 7h30, no Parque do Kartódromo, a tradicional Caminhada Outubro Rosa 2023.

Para participar da Caminhada com a camiseta do evento, as pessoas que ainda não pegaram o ticket, poderão fazer isso no dia do evento às 7h30, para isso é necessário levar produtos de limpeza ou de higiene pessoal. O FSS social vai montar tendas no parque do Kartódromo para fazer essa troca enquanto tiver o produto.

A saída da Caminhada está programada para às 8h30 do Parque do Kartódromo. O percurso será feito pela avenida Trabalhador São-carlense.

A programação da Campanha Outubro Rosa continua no próximo dia 28 de outubro, a partir das 20h, no Ítalo-Brasileiro, quando será realizado o Baile Outubro Rosa com a Banda Doce Veneno. Para entrar no baile também é necessário doar produtos de limpeza ou de higiene pessoal.

A Campanha Outubro Rosa 2023 tem como objetivo compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

A mamografia de rastreamento, exame de rotina em mulheres para diagnóstico de câncer de mama é recomendada na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos. O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico (exame de Papanicolau), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos.

Outras informações sobre a doença podem ser obtidas no Ambulatório Oncológico Municipal, localizado na rua Paulino Botelho, 865, na Vila Pureza. Os telefones para contato são 3368-4833 ou 3419-3460. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

