Caminhada e atrações culturais marcam o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, realizou, no último sábado, 1, um evento com diversas ações relativas ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data é anualmente comemorada em 02/04 e tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e, consequentemente, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

A manhã de atividades começou com uma caminhada que reuniu entidades, pais e responsáveis por pessoas com autismo, saindo da Praça Coronel Salles com destino à Praça Maria Aparecida Resitano (Praça do Mercado Municipal). Acompanharam a passeata representantes da APAE, ACORDE, ONG Espaço Azul e Nave Sal da Terra.

Depois, já na Praça do Mercado Municipal, apresentações artísticas e culturais foram realizadas por crianças e adolescentes assistidos pelas entidades do município. Expuseram seu talento a banda da APAE São Carlos e o violinista Ryan de Jesus dos Santos (aluno da ONG Espaço Azul), bem como abrilhantaram o espetáculo as apresentações de dança do ventre com Érica Salvador Correia, de música com Vinicius de Melo e declamação de poesia com Fernanda Larissa Lourenzato (alunos da ACORDE) e a apresentação musical da banda da Associação Nave Sal da Terra.

Além disso, o evento contou com o apoio da UNICEP, que disponibilizou alunos para medir a pressão arterial do público presente; do SENAC São Carlos, que ofertou cadeiras especiais para sessões de massagem; do Instituto de Combate ao Câncer, que cedeu os profissionais para as sessões de massagem; e do Instituto Mix, que realizou cortes de cabelo gratuitos.

Representando o prefeito Airton Garcia, a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, lembrou da relevância de promover iniciativas relacionadas à causa. “As pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda sofrem com muito preconceito e nós sabemos que a melhor forma de minimizar isso é com informação, então a ideia é chamar a atenção de toda a população, dos governantes e das entidades para alertarmos quanto a importância desta conscientização e de sensibilizar todos sobre como acolher estas crianças. Agradeço o apoio dos nossos servidores, das associações, das empresas parceiras e de todas as secretarias que colaboraram para que este evento acontecesse”, disse Lucinha.

Também estiveram presentes os secretários municipais Ana Paula Vaz (Infância e Juventude), Cesinha Maragno (Transporte e Trânsito) e Vanessa Soriano (Cidadania e Assistência Social), os vereadores André Rebello, Bira, Robertinho Mori e Bruno Zancheta - que representou o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral - e a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Margarida Maria Neo Roncon.

