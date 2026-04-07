Caminhada e atividades inclusivas marcam o Mês de Conscientização do Autismo neste sábado

A Prefeitura de São Carlos realiza, no próximo sábado (11), das 8h30 às 12h, uma caminhada em alusão ao Mês de Conscientização do Autismo. Com o tema “Caminhar, Brincar e Incluir: venha viver esse momento!”, a iniciativa busca mobilizar a população, ampliar o debate sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e incentivar a inclusão social.

A programação começa às 8h30, com concentração na Praça Coronel Salles. Às 9h, os participantes seguem em caminhada pela Avenida São Carlos até a Praça dos Voluntários, reunindo representantes de instituições, secretarias municipais e a comunidade.

A partir das 9h20, as atividades continuam na Praça dos Voluntários, com ações gratuitas voltadas principalmente às famílias e às pessoas com TEA. Estão previstas atrações recreativas para o público infantil, distribuição de algodão-doce e pipoca, além do Trenzinho Azul.

O evento contará ainda com a participação de diferentes secretarias municipais. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia oferecerá serviços por meio da Secretaria Itinerante, com divulgação de vagas de emprego e cursos profissionalizantes. Já a Secretaria Municipal de Saúde promoverá orientações e atividades educativas de combate à dengue.

Durante a programação, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos também realizará a emissão do Cartão Mais Acesso. Para obter o documento, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e laudo médico.

De acordo com o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, a ação busca ampliar a conscientização e fortalecer a inclusão. “Será um momento de chamar a atenção da sociedade para a causa do autismo, promovendo também a convivência e o acolhimento, com atividades voltadas às crianças e às pessoas com autismo”, destacou.

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