Caminhada do Amor reúne casais e solteiros no Parque do Bicão

Crédito: Abner Amiel
Na manhã deste sábado, o Parque do Bicão recebeu a Caminhada do Amor, um evento realizado pela Igreja Universal com apoio do vereador Paulo Vieira (PP). A atividade reuniu dezenas de participantes em um momento de descontração, fé e celebração do amor.
Durante a caminhada, casais vestidos de azul e solteiros com roupas verdes participaram de dinâmicas e momentos de integração. O evento contou com orações, músicas, sorteios, momentos de reflexão e muita troca de afeto entre os casais.
Esteve presente no evento, o secretário de Cultura, Leandro Severo.
