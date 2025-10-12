(16) 99963-6036
domingo, 12 de outubro de 2025
Cidade

Caminhada do Amor reúne casais e solteiros no Parque do Bicão

12 Out 2025 - 18h45Por Da redação
Caminhada do Amor reúne casais e solteiros no Parque do Bicão - Crédito: Abner Amiel Crédito: Abner Amiel

 

Na manhã deste sábado, o Parque do Bicão recebeu a Caminhada do Amor, um evento realizado pela Igreja Universal com apoio do vereador Paulo Vieira (PP). A atividade reuniu dezenas de participantes em um momento de descontração, fé e celebração do amor.

Durante a caminhada, casais vestidos de azul e solteiros com roupas verdes participaram de dinâmicas e momentos de integração. O evento contou com orações, músicas, sorteios, momentos de reflexão e muita troca de afeto entre os casais.

Esteve presente no evento, o secretário de Cultura, Leandro Severo.

