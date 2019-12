Câmeras de monitoramento da UFSCar vão ser integradas ao Sistema Detecta

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, assinou um novo acordo de cooperação com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a partir de agora todas as câmeras de monitoramento da universidade serão integradas ao Sistema Detecta.

Em 2017 a Prefeitura de São Carlos iniciou o processo e na sequência firmou convênio com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para a inclusão das câmeras do município, interligadas junto a Central da Guarda Municipal, e os radares que possuem a tecnologia de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) passassem a fazer parte do Detecta.

O Detecta é um sistema de monitoramento inteligente, o maior Big Data (conjunto de informações armazenadas) da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas, como os registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), registro de veículos furtados, roubados, clonados e outros relatórios inteligentes para a segurança pública.

Segundo a reitora da UFSCar, Profª Drª Wanda Hoffmann, o objetivo é o intercâmbio de informações e o compartilhamento de imagens e dados de interesse da segurança pública. “São ações voltadas à prevenção do crime e da violência. Fazemos parte do município e vemos nessa parceria uma forma de modernizarmos o processo de segurança da universidade, pensando sempre na tranquilidade dos nossos alunos, professores, servidores e terceirizados. A partir de agora qualquer carro que entrar na universidade, se tiver alguma ocorrência, o alerta é dado pelo Detecta”, exemplificou a reitora.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, disse que essa ação também faz parte do projeto de expansão do sistema de monitoramento da cidade. “Essa parceria com a UFSCar é muito importante. Vamos interligar ao nosso sistema todas as câmeras da universidade, uma vez que os dois sistemas são compatíveis. Somente as cidades de São Paulo, de Santos e de São Carlos já estão totalmente integradas ao Detecta. Com tecnologia vamos oferecendo mais segurança à população de São Carlos”, garante o secretário Gardini.

Para o prefeito Airton Garcia as parcerias são bem vindas. “O importante é pensarmos na população. Na importa a área, pode ser na educação, tecnologia, saúde, na segurança pública, o importante é a união entre município e academia para sempre melhorarmos a qualidade de vida dos moradores de São Carlos”.

O acordo de cooperação foi assinado pelo prefeito Airton Garcia, pela reitora da UFSCar, Profª Drª Wanda Hoffmann, pelo secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, com participação de Érick Lázaro Melo, secretário de Informática da UFSCar e Sérgio Ricardo Nunes Pinheiro, prefeito do campus de São Carlos da UFSCar. Também participaram da assinatura o chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, Paulo Belonci, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia e os secretários Edson Fermiano (Governo), Mariel Olmo (Serviços Públicos) e Marcos Palermo (Saúde).

