Câmeras da UFSCar passam a integrar o Sistema Detecta

A Universidade Federal de São Carlos assinou um acordo de cooperação com a Prefeitura de São Carlos para integrar a rede de câmeras de monitoramento da Universidade ao Sistema Detecta. O acordo conta com o apoio da Secretaria de Informática da UFSCar (SIn) e da Prefeitura do campus. A assinatura ocorreu em 17 de dezembro de 2019 na Prefeitura Municipal de São Carlos.

O Detecta é um sistema de monitoramento inteligente, o maior Big Data (conjunto de informações armazenadas) da América Latina. Integra bancos de dados das polícias paulistas, possui banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), registro de veículos furtados, roubados, clonados e outros relatórios inteligentes para a segurança pública.

"O objetivo é trabalharmos em conjunto para que a comunidade UFSCar e toda a sociedade tenham mais segurança. É um reforço na segurança pública que visa prevenir a ocorrência de crimes e violência. Temos no campus de São Carlos da UFSCar cerca de 20 mil pessoas todos os dias dentre alunos, servidores docentes, técnicos e terceirizados", apresentou a Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann.

Atualmente, apenas as cidades de São Paulo, Santos e São Carlos estão totalmente integradas ao Detecta. Conhecida como "capital da tecnologia", São Carlos vem se destacando na prevenção de crimes e violência também por meio da tecnologia. Esta parceria com a UFSCar reforça a alcunha da cidade.

O acordo de cooperação foi assinado pela Reitora da UFSCar, Wanda Hoffmann; pelo Prefeito de São Carlos, Airton Garcia; pelo Secretário de Segurança Pública do município, Samir Gardini. Também participaram Erick Lázaro Melo, Secretário de Informática da UFSCar; Sérgio Rircardo Nunes Pinheiro, Prefeito do campus de São Carlos da UFSCar; o Chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança Pública, Paulo Belonci; a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia; os secretários Edson Fermiano (Governo), Mariel Olmo (Serviços Públicos) e Marcos Palermo (Saúde).

