Câmera flagra queda de árvore em condomínio no Jardim das Torres

A câmera de segurança de um condomínio no Jardim das Torres flagrou o momento que uma árvore é derrubada pelo vendaval que atingiu a cidade no começo da noite deste domingo (25). O local da queda foi o playground do residencial. Ninguém se feriu.

Segundo a Defesa Civil de São Carlos, a velocidade do vento chegou a 154 km/h e o vendaval causou estragos em algumas regiões.

Na avenida Comendador Alfredo Maffei um outdoor foi derrubado pela força do vento. No Jardim Medeiros duas árvores caíram com comprometimento da rede elétrica e a CPFL já está trabalhando no local.

No Cidade Aracy II parte do muro da piscina do Centro da Juventude Lauriberto José Reyes também foi derrubada com a força do vento.

