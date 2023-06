Câmara Municipal vai debater alterações e atualizações dos cursos em vigência no IFSP - São Carlos em audiência pública

IFSP - Crédito: divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos agendou para o dia 28 de junho de 2023, quarta-feira, às 15h, na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha, a realização de uma audiência pública, para discussão e apresentação das alterações e atualizações dos cursos em vigência no IFSP - Campus São Carlos. A audiência atende uma solicitação do vereador André Rebello, através do requerimento nº 1934/2023.

O IFSP está instalado em São Carlos desde agosto de 2008. Foi estabelecida inicialmente uma parceria para utilização racional de recursos materiais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Prefeitura Municipal e o IFSP. Sediado na área de expansão norte da UFSCar, próximo ao Centro de Convenções, o campus conta com biblioteca, salas de aula, laboratórios, cantina e um hangar.

A audiência pública será transmitida ao vivo pelo Canal 20 da NET, pela Rádio São Carlos AM 1450, pelo Canal 49.3 - TV aberta digital, Canal 31 da Desktop / C.lig, online via Facebook e canal do Youtube, por meio da página oficial da Câmara Municipal de São Carlos.

