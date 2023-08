Câmara Municipal de São Carlos realiza homenagem à Embrapa pelos 50 anos

Pesquisa da Embrapa Pecuária Sudeste e da Embrapa Instrumentação com técnica fotônica apresentou dados inéditos sobre carbono no solo em ILPF - Crédito: Joana Silva

Estima-se que a população mundial, em 2050, será de 10 bilhões de pessoas. O Brasil tem grande potencial para ser um dos principais fornecedores de alimentos. Para este desafio, o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, Alexandre Berndt, acredita que a ciência deve ser protagonista no desenvolvimento de tecnologias, inovações e soluções para atender a demanda global por comida.

As pesquisas da Embrapa, há 50 anos, contribuem para tornar a agropecuária eficiente e, ao mesmo tempo, sustentável e responsável, com menor impacto ambiental e maior produtividade, com ganhos sociais e econômicos para os produtores e para o país.

Nesta sexta-feira, 18, a Câmara Municipal de São Carlos realiza uma sessão solene para homenagear as cinco décadas da Embrapa, por meio dos centros de pesquisa da Empresa localizados no município - Embrapa Pecuária Sudeste e Embrapa Instrumentação. A homenagem ocorre na Fazenda Canchim, às 15h.

As pesquisas conduzidas pelos dois centros da Embrapa na cidade têm possibilitado avanços científicos em diversas áreas da agropecuária.

Os conhecimentos e tecnologias da Embrapa Pecuária Sudeste têm foco em uma pecuária eficiente, produzindo mais alimento, em áreas menores, com bem-estar animal, social e ambientalmente responsável. “Os resultados demonstrando que é possível garantir a conservação, aumentar a oferta de alimentos e reduzir as emissões”, destaca Berndt.

Estudos para mitigação de gases de efeito estufa (GEE) em sistemas pecuários, como integração lavoura-pecuária (ILP) e lavoura-pecuária-floresta (ILPF), trabalhos para uso racional da água, melhoramento genético, biotecnologia, qualidade da carne e do leite, pecuária de precisão e pecuária digital, além de programas de transferência de tecnologias para a multiplicação do conhecimento por meio da capacitação continuada de técnicos. Nessa linha estão o Balde Cheio, que neste ano completa 25 anos e, em 2022, atendeu mais de três mil propriedades de leite, o Bifequali TT e a Capacitação Continuada em ILPF. Nesses 48 anos, a Embrapa Pecuária Sudeste ampliou suas competências de acordo com as mudanças nos cenários nacional e internacional e demanda dos consumidores.

A Embrapa Instrumentação, em seus quase 39 anos de fundação, vem contribuindo com pesquisas desenvolvidas em diversos temas e para diferentes cadeias produtivas do agro. É pioneira em áreas de nanotecnologia, fotônica, agricultura de precisão e pós-colheita. "Atua em estreita parceria com os institutos de pesquisa públicos e privados, de dentro e de fora do país, com startups e empresas dentro do conceito de inovação aberta para agilizar a chegada da tecnologia ao mercado, como é o caso da nanoemulsão de cera de carnaúba, já presente nos mercados europeu, asiático e latino-americano. Em meio ambiente, destaca-se o sistema de saneamento básico com mais de 20 anos gerando impactos positivos na vida do produtor rural. Já são mais de 57 mil beneficiados com o sistema nas cinco regiões do país", diz o chefe-geral da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini.

