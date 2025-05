Câmara Municipal de São Carlos presta homenagem às mães pelo Dia das Mães

Compartilhar no facebook

Que todas as mães sintam-se abraçadas e valorizadas por tudo o que representam - Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de São Carlos presta uma homenagem especial a todas as mães pelo Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11 de maio. A data, marcada pelo afeto e pela gratidão, é uma oportunidade para enaltecer a maternidade em sua plenitude e diversidade.

Ser mãe vai além do ato de gerar um filho. É uma escolha cotidiana de amar, cuidar, proteger e educar. É colocar outra vida como prioridade e enfrentar, com coragem e sensibilidade, os desafios que surgem ao longo do caminho. A maternidade é, por essência, uma experiência única para cada mulher — não existe fórmula, receita ou manual. Cada mãe percorre um caminho próprio, repleto de descobertas, aprendizados e superações.

As dificuldades fazem parte dessa jornada, mas as mães, com força e resiliência, aprendem a contornar os obstáculos que surgem, sabendo que novos desafios sempre virão. E mesmo assim, seguem em frente — porque ser mãe é também reinventar-se todos os dias.

Independentemente da forma como essa experiência se manifesta — seja ela biológica, adotiva, solo ou compartilhada — todas as formas de maternidade merecem reconhecimento. É uma vivência que transforma, que fortalece e que molda não só a vida das mães, mas de toda a sociedade.

Neste Dia das Mães, a Câmara de São Carlos reconhece e celebra a grandeza dessa missão. Que todas as mães sintam-se abraçadas e valorizadas por tudo o que representam.

